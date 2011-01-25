25 يناير 2011 باختصار - عبدالله عطية شناوة

2022/01/25 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة خالد محمد سعيد، شاب مصري، أقتادته الشرطة في أحد أيام تموز ـ يونيه من أحدى مقاهي الأنترنيت في الأسكندرية.



وشاهد رواد المقهى، تعرض الشاب ذو الثمانية وعشرين عاما للضرب، لرفضة الخضوع لعملية تفتيش ،أصرت عناصر للشرطة، التي كان أفرادها يرتدون أزياء مدنية على إخضاعه لها.



وبعد أيام أفيد عن وفاة خالد سعيد، ولفقت السلطات تقريرا يفيد بان سبب الوفاة، أبتلاع الضحية لفافة بلاستيكية، أنحرفت الى المجرى التنفسي، و ......





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