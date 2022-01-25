المعموري: السفارة الامريكية ترعى اول مؤتمر للتطبيع بحضور عراقيين

2022/01/25 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الثلاثاء، ان السفارة الامريكية ترعى اول مؤتمر للتطبيع مع الكيان الصهيوني يحضره ساسة عراقيين.وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/، ان “السفارة الامريكية في بغداد وزعت مؤخرا بطاقات دعوة سرية لساسة عراقيين لحضور مؤتمر للتطبيع مع الكيان الصهيوني في قبرص لافتا الى ان الدعوة مدعومة بمبالغ […]

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