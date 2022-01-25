"سيارة طائرة" تحصل على الضوء الأخضر للتحليق في سلوفاكيا.. هل يصبح الحلم حقيقة؟

2022/01/25 | 21:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخيل أنك عالق في ازدحام، ولكن بضغطة زر فإن جناحين ينبثقان لتتمكن من التحليق بالسيارة.قد نكون أقرب لهذا الحلم بعدما حصلت "AirCar"، أو سيارة الهواء، على شهادة صلاحية للطيران من هيئة النقل السلوفاكية.

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