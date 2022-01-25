الصدر يتلقى اتصالاً هاتفياً من بارزاني عقب ’قرار الاتحادية’

2022/01/25 | 21:01 - المصدر: وكالة ناس

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السيد مقتدى الصدر يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الزعيم مسعود بارزاني

المكتب الخاص / النجف الاشرف

تلقى سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) اتصالاً هاتفيًا من السيد مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء 25 كانون الثاني 2022.وجرى خلال الاتصال مناقشة أهم القضايا التي تخص التطورات السياسية في العراق وضرورة توحيد الصف الوطني في المرحلة الراهنة بما يخدم مصلحة العراق وشعبه.

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