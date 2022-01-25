حزب بارزاني يرحب بقرار الاتحادية خلال ’جلسة الحسم’

2022/01/25 | 21:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان رحب الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، بقرار المحكمة الاتحادية، القاضي بشرعية جلسة اختيار الرئاسة.وقال المتحدث باسم الحزب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية اليوم بإلغاء القرار الولائي بوقف عمل اللجنة المنتخبة لمجلس النواب العراقي، قانونيا ودستوريا، قرارا إيجابيا، وسوف يسرع القرار من الخطوات الدستورية …

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