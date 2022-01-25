الكهرباء تعلن كسر “الاحتكار” الفني العالمي في عمليات تأهيل وتشغيل المحطات

2022/01/25 | 21:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، ان ملاكات محطة جنوب بغداد الغازية كسروا الاحتكار الفني العالمي في عمليات التأهيل والتشغيل.وذكر بيان للوزارة، تلقته “ايرث نيوز”، ان “المكلف بمهام وزير الكهرباء، عادل كريم، تفقد مساء يوم الاثنين المصادف الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني لعام ٢٠٢٢، محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الثانية رفقة مدير […]

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