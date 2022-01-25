تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الصدر وبارزاني

2022/01/25 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الاخير ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.

وقال مكتب الصدر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تلقى اتصالاً هاتفيًا من مسعود رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني".

واضاف البيان انه "جرى خلال الاتصال مناقشة أهم القضايا التي تخص التطورات السياسية في العراق وضرورة توحيد الصف الوطني في المرحلة الراهنة بما يخدم مصلحة العراق وشعبه".

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