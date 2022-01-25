دراسة تكشف عن آثار الحمل على الكلى

2022/01/25 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… استخدم فريق من الباحثين الكنديين عمليات محاكاة حاسوبية لفهم تأثيرات الحمل على الكلى بشكل أفضل.وسيساعد البحث الجديد الممارسين الطبيين على فهم فسيولوجيا الكلى بشكل أفضل أثناء الحمل وتطوير رعاية وعلاجات مناسبة للمرضى لتحسين النتائج الصحية.ويهتم الباحثون بكيفية تغير الكلى أثناء الحمل النموذجي وكيف يمكن أن يؤدي الضغط المتزايد على الكلى إلى […]

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