400 شاحنة محملة بالسلع تعبر من منفذ مهران الى العراق يوميا

2022/01/25 | 21:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير عام مصلحة الجمارك بمحافظة

إيلام غرب إيران، عن نمو قيمة صادرات

السلع عبر منفذ مهران بنسبة 112 بالمئة في

الشهور العشرة الأولى من السنة

الايرانية 1400.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أوضح مدير

عام

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