2022/01/25 | 21:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، مقتل ارهابي بضربة جوية في كركوك.وذكرت الخلية في بيان، انه “استكمالا للعمليات المشتركة التي تقوم بها القطعات ضمن قاطع المسؤولية ومن خلال العمل الميداني ، وبعملية امنية استباقية، اشتبكت قوة كمين من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، مع مجموعة إرهابية في وادي ابو شحمه ضمن قاطع […]

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