إيران والسويد تبحثان الأزمة اليمنية

2022/01/25 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… بحث كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، اليوم الثلاثاء، مع ممثل السويد الخاص بشؤون اليمن، بيتر سمني بي، سبل التعاون الثنائي لحل الأزمة اليمنية.وأفاد قسم العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانية أن المباحثات التي تمت عبر الفيديو بين المسؤولين تضمنت “آخر المستجدات على الساحة اليمنية والأرضيات المشتركة المتاحة لطهران وستوكهولم بهدف […]

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