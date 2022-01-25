الإعلام الأمني: قتل إرهابي في كركوك

2022/01/25 | 21:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، قتل أحد الإرهابيين في كركوك.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "استكمالا للعمليات المشتركة التي تقوم بها القطعات ضمن قاطع المسؤولية ومن خلال العمل الميداني، وبعملية امنية استباقية، اشتبكت قوة كمين من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، مع مجموعة إرهابية في وادي ابو شحمة ضمن قاطع الرشاد بمحافظة كركوك".وأضافت، أنه "جرى اسناد قوة الكمين بتشكيل من طيران الجيش"، مبينة أنه "تم قتل احد الإرهابيين، فيما شرعت القوة بملاحقة بقية عناصر عصابات داعش الإرهابية داخل الوادي، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً".وأكدت الخلية بحسب البيان أنه "لن يبقى لأي عنصر من عصابات داعش الارهابية جحر يمكن أن يختبأ به وسنقلب عليهم الأرض وتضيق سماء الله عليهم، فلن نهدأ الا بأخذ الثأر المضاعف لأرواح الشهداء الأبرار".

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