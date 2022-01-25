هجوم سجن غويران.. أين وصل

2022/01/25 | 21:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقترب أحداث هجوم الصناعة في حي غويران بمحافظة الحسكة "من النهاية"، بحسب تصريحات لمسؤولين في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بينهم المتحدث الرسمي، فرهاد شامي، والذي يشير إلى "عمليات استسلام كبيرة لمقاتلي داعش".

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