شرطة بغداد تؤكد انخفاض أعداد المتسولين

2022/01/25 | 21:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، انخفاض أعداد المتسولين في العاصمة، فيما حددت مصير المعتقلين منهم.وقال مدير إعلام القيادة، المقدم عزيز ناصر، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “ظاهرة التسول في العراق ظاهرة متفشية، وهناك إجراءات من قبل وزارة الداخلية باتجاه اقتياد المتسولين لمراكز الشرطة والأحداث، وإعلام القضاء بذلك، ويتم توقيفهم …

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