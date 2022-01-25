الحلبوسي يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس التنسيق السعودي - العراقي

2022/01/25 | 21:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع تلقَّى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، برقيةَ تهنئة من رئيس مجلس التنسيق السعودي- العراقي ماجد بن عبد الله القصبي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب بدورته الخامسة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحلبوسي تلقَّى برقيةَ تهنئة من وزير التجارة السعودي رئيس مجلس التنسيق السعودي- العراقي للجانب السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب بدورته الخامسة".وجاء في نص البرقية: يطيب لي أن أبعث لمعاليكم باسمي وباسم أعضاء مجلس التنسيق السعودي - العراقي من الجانب السعودي أطيب التهاني والتبريكات وأصدق المشاعر الأخوية لكم ولأعضاء مجلس النواب العراقي بمناسبة تشكيل المجلس وإعادة انتخاب معاليكم رئيساً للبرلمان العراقي، متمنياً لكم ولأعضاء المجلس وافر التوفيق والسداد، وللشعب العراقي الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار".

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