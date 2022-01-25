الإمارات: قدراتنا الدفاعية من الطراز العالمي.. ونبحث تحسين التعاون الاستخباراتي مع أمريكا

2022/01/25 | 21:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن بلادها ستستمر "في مسار خفض التصعيد والدبلوماسية"، ولكنها في نفس الوقت تحتفظ "بالحق في الدفاع عن أنفسنا بشكل كامل، دفاعياً وهجومياً"، مؤكدة أن "هذا هو الالتزام الذي نتعهد به بصفتنا الحكومة للحفاظ على مواطنينا..والمقيمين".

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