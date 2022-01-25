طيران الجيش يتدخل لإسناد قوة أمنية خلال مواجهة مع داعش في كركوك

2022/01/25 | 21:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، تفاصيل عملية أمنية، جرت اليوم الثلاثاء، في محافظة كركوك، مشيرة إلى تدخل طيران الجيش.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 كانون الثاني 2022): إنه "استكمالا للعمليات المشتركة التي تقوم بها القطعات ضمن قاطع المسؤولية ومن خلال العمل الميداني ، وبعملية امنية استباقية، اشتبكت قوة كمين من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، مع مجموعة إرهابية في وادي ابو شحمه ضمن قاطع الرشاد بمحافظة كركوك".

وأضافت، أنه "جرى إسناد قوة الكمين بتشكيل من طيران الجيش، وتم قتل احد الإرهابيين، فيما شرعت القوة بملاحقة بقية عناصر عصابات داعش الإرهابية داخل الوادي، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً".

وتابعت، "لن يبقى لأي عنصر من عصابات داعش الارهابية جحر يمكن ان يختبأ به وسنقلب عليهم الأرض وتضيق سماء الله عليهم، فلن نهدأ الا بأخذ الثأر المضاعف لارواح الشهداء الأبرار".

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