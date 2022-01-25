محمد ناصر يكشف استراتيجية الاتحاد مع منتخب الشباب والمدرب يؤكد: سنلعب مع 4 “مدارس” مختلفة

2022/01/25 | 21:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد ناصر، اليوم، عن استراتيجية الاتحاد مع المنتخب العراقي للشباب، فيما اكد مدرب المنتخب عماد حمد ان المنتخب سيلعب مع 4 مدارس كروية مختلفة.

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