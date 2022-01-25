تعرف على مواصفات الحاسب اللوحي من موتورولا

2022/01/25 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… نشرت موتورولا مواصفات حاسبها اللوحي الجديد الذي يتوقع له أن يكون أقوى منافس لحواسب “غالاكسي” اللوحية الأخيرة من سامسونغ.ويأتي حاسب Moto Tab G70 بهيكل من المعدن والبلاستيك أبعاده (258.4/163/7.5) ملم، وزنه 500 غ تقريبا، ومحمي من الرطوبة والغبار.وحصل الجهاز على شاشة Moto Tab G70 بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، […]

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