إحباط محاولة إدخال مواد مخدرة وأجهزة موبايل للمحكومين داخل سجن أبو غريب

2022/01/25 | 22:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شخص حاول إدخال مواد مخدرة وأجهزة موبايل للمحكومين داخل سجن ابو غريب المركزي. وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "أثناء عملية تفتيش الداخلين الى سجن ابو غريب، جرى ضبط أحد الاشخاص محاولا ادخال اجهزة هاتف ومواد مخدرة الى المحكومين داخل السجن وبالجرم المشهود". وأضافت، أن "بحوزته مواد مخدرة اكياس عدد 3 واجهزة هاتف عدد 14 ورام ذاكرة عدد 3 وبطارية شحن هاتف كهربائية". وتابعت أن "المواد المخدرة والاجهزة التي كانت بحوزته ضبطت بمحضر ضبط اصولي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم". وأشارت إلى أن "عملية الضبط تمت من خلال التوجيهات المستمرة بالاهتمام ومتابعة ملف السجون والتركيز على التفتيش وتأمين الحماية، الموجهة للقطعات الماسكة للارض المتواجدة ضمن بوابة سجن ابو غريب الرئيسة".

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