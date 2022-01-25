البنتاغون: قرار نشر القوات الأميركية بأوروبا

2022/01/25 | 22:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، الثلاثاء، أن القرار بشأن نشر قوات أميركية إضافية في أوروبا لم يتخذ بعد.

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