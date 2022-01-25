2022/01/25 | 22:01 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، العمل مع شركاء الوطن للنهوض بالبلد.
وقال الحلبوسي في تغريدة له تابعها”النور نيوز”، مبارك لأهلنا وجماهيرنا إعلان تحالف السيادة دفاعاً عن سيادة العراق ووحدته”.
وأضاف: “نواب (تقدم والعزم) وضعوا ثقتهم بالشيخ خميس الخنجر لقيادة تحالفنا السياسي في المرحلة المقبلة، وسنعمل مع شركاء الوطن لاستقرار …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: سنعمل مع شركاء الوطن للنهوض بالبلد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الحلبوسي في تغريدة له تابعها”النور نيوز”، مبارك لأهلنا وجماهيرنا إعلان تحالف السيادة دفاعاً عن سيادة العراق ووحدته”.
وأضاف: “نواب (تقدم والعزم) وضعوا ثقتهم بالشيخ خميس الخنجر لقيادة تحالفنا السياسي في المرحلة المقبلة، وسنعمل مع شركاء الوطن لاستقرار …
ظهرت المقالة الحلبوسي: سنعمل مع شركاء الوطن للنهوض بالبلد أولاً على النور نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: سنعمل مع شركاء الوطن للنهوض بالبلد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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