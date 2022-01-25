الحلبوسي: سنعمل مع شركاء الوطن للنهوض بالبلد

2022/01/25 | 22:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، العمل مع شركاء الوطن للنهوض بالبلد.وقال الحلبوسي في تغريدة له تابعها”النور نيوز”، ‏مبارك لأهلنا وجماهيرنا إعلان ‎تحالف السيادة دفاعاً عن سيادة العراق ووحدته”.وأضاف: “نواب (تقدم والعزم) وضعوا ثقتهم بالشيخ خميس الخنجر لقيادة تحالفنا السياسي في المرحلة المقبلة، وسنعمل مع شركاء الوطن لاستقرار …

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