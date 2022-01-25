الصدر وبارزاني يناقشان هاتفياً القضايا التي تخص التطورات السياسية

2022/01/25 | 22:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة توحيد الصف الوطني الراهن بما يخدم مصلحة العراق وشعبه.وذكر بيان لمكتب الصدر تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الصدر تلقى اتصالاً هاتفيا من مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء 25 كانون الثاني 2022”.وأضاف البيان، أنه “جرت …

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