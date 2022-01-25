إسحاق هرتسوغ يقوم بأول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات الأسبوع المقبل

2022/01/25 | 22:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم يتسحاق هرتسوغ القيام بأول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات الأسبوع المقبل.

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