الصور الأولى من الهجوم الصاروخي على الكرمة

2022/01/25 | 22:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر امني، الثلاثاء، عن سقوط 3 صواريخ في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار.

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وذكر المصدر، لـ "ناس" (25 كانون الثاني 2022)، انه "مساء هذا اليوم سقط مقذوف موجه وعددها ثلاثة صواريخ من اتجاه منطقة ذراع دجله وسقطت في قضاء الكرمة الأول في منطقة شارع عشرين في فتحة تصريف المياه (منهوله) والثاني في كراج البلديه والثالث في منطقة الرشاد خلف المضيف".

واضاف المصدر انه "لم يسفر الحادث عن اي اضرار مادية او بشرية سواء إصابة اثنين من المواطنين احدهم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات والثاني أصيب بجروح طفيفه وتم نقلهم إلى مستشفى الكرمة العام لتلقي العلاج".

واشار المصدر الى انه "تم تطويق المكان واتخاذ الاجراءات اللازمة".

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