وسائل الهدم الاجتماعي

2022/01/25 | 22:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سالم مشكور… هل فكرنا في أسباب تفشي حالة العنف في السلوك والكلام في المجتمع؟ هل بحثنا في أسباب حالة التوتر والانفعال والحدة في سلوكنا؟ في المحاكم يقول قاضٍ إن حالات الطلاق في تزايد كبير وأغلبها بسبب وسائل التواصل الاجتماعي.في المجالس تسمع الناس يتناقلون أخباراً عن أمور لا وجود لها، وعندما تسأل عن […]

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