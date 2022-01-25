تحدّي متجدّد : البحث عن ليبرالي أو تقدّمي نزيه - شادي الشماوي

2022/01/25 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي على ضوء الوضع الإستعجالي المعالج في خطاب " شيء فظيع أم شيء تحريريّ ..."بوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 735 ، 24 جانفى 2022https://revcom.us/en/bob_avakian/renewed-challenge-searching-honest-liberal-or-progressiveثمّة قصّة عن كيف أنّ في اليونان ال ......





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