تونس في ذكرى القمع الدّموي للعُمّال المُضربين - الطاهر المعز

2022/01/25 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز في ذكرى الإضراب العام 26 كانون الثاني/يناير 1978 - 2022كان أعضاءُ المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات الأُجَراء "الإتحاد العام التونسي للشُّغْل"، أعضاءَ بالهيئات العُليا للحزب الحاكم والوحيد بالبلاد، وكان الأمين العام للإتحاد عضوا بالمكتب السياسي (الديوان السياسي)، وساهمت قيادات الإتحاد في قَمْع وإقصاء النقابيين (حَلّ نقابة مُدَرِّسي التعليم الثانوي، يوم 20 كانون الثاني/يناير سنة 1975، وطرد ......





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