الرئيس الإيراني: مستمرون في مفاوضات فيينا لكن لن نربط كل الملفات بها

2022/01/25 | 22:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران ستستمر في المفاوضات المنعقدة في فيينا حول ملفها النووي، دون أن تربط كافة الملفات بهذه المفاوضات.وأضاف رئيسي في تصريح أن “طهران تتابع رفع العقوبات عنها وإفشالها في الوقت نفسه”، مشيرا إلى أن العمل على هذا الهدف يجري من خلال التعامل مع روسيا ودول الجوار والمنطقة.وتابع: […]

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