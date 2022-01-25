الأمم المتحدة تكشف عدد تصاريح العمل الممنوحة للسوريين في الأردن

2022/01/25 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الأردن أصدر في عام 2021 عددا قياسيا من تصاريح العمل للسوريين بلغ 62 ألف تصريح.وقالت المفوضية في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المفوضية ترحب بالتقدم الكبير الذي حققه الأردن في إدراج اللاجئين السوريين في سوق العمل”، مضيفة أنه “تم إصدار 62 ألف […]

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