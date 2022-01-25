بالفيديو.. كريسماس الكهرباء في ديالى

2022/01/25 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ديالى بين يوم واخر ما يسمونه كريسماس الكهرباء.

‏وكريسماس الكهرباء هي فيديوهات تظهر انفجارات المحولات واحتراق الاسلاك بسبب الاحمال العالية بسبب فوضى والتجاوزات يرافقها قلة في التجهيز.

‏وذلك خلق معاناة كبيرة لمناطق مترامية من التي تفقد الكهرباء بسبب تلك الاعطال المتكررة.

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