الشرطة المجتمعية توقف 3 حالات ابتزاز الكتروني في بغداد

2022/01/25 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية ٣ حالات ابتزاز الكتروني في العاصمة بغداد بينها فتاة تبتز شابا.وقالت الشرطة المجتمعية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "العمليات جاءت إثر ورود مناشدات من قبل الضحايا بالشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني ٤٩٧ يطالبونها فيها بالتدخل لانقاذهم من مبتزيهم".واضافت، ان "مفارز المجتمعية قامت بجمع المعلومات عن المبتزين والوصول اليهم، والذين هم شابين ابتزا فتاتين، وفتاة ابتزت شابا، عبر تهديدهم بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة.الى ذلك اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين بعد أن قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا".

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