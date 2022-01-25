الاطار التنسيقي ينهي اجتماعه ويؤكد على موقفه من آلية ادارة المرحلة المقبلة

2022/01/25 | 22:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر داخل الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، بأن قوى الإطار التنسيقي انهت اجتماعها في مكتب رئيس المجلس الاعلى بالتأكيد على موقفها من آلية ادارة المرحلة المقبلة.وأخبر المصدر “ايرث نيوز”، إن “قادة الإطار التنسيقي المجتمعين في منزل رئيس المجلس الاعلى همام حمودي أنهوا اجتماعهم أكدوا على تماسك الاطار”.واشار المصدر الى ان “المجتمعين […]

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