لعشاق السيارات.. كاديلاك تعلن عن وحشها الجديد

2022/01/25 | 22:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزودت كاديلاك هذه السيارة بأحدث أنظمة الأمان التي تقلل من خطر اصطدامها مع المركبات.

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