بالصور.. سقوط صواريخ في الكرمة بمحافظة الانبار

2022/01/25 | 22:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أفاد مصدر امني، الثلاثاء، بسقوط ثلاثة صواريخ في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار.وذكر المصدر، لـ “النور نيوز”، أن “ثلاثة صواريخ قدمت من اتجاه منطقة ذراع دجله، وسقطت في قضاء الكرمة الأول بمنطقة شارع عشرين.الأول في فتحة تصريف المياه (منهوله)، والثاني في كراج البلدية، والثالث في منطقة الرشاد”.وأضاف المصدر أن “الحادث …

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سقوط صواريخ في الكرمة بمحافظة الانبار أولاً على النور نيوز.

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