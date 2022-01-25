2022/01/25 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… وصل الثلاثي المحترف للمنتخب الوطني العراقي أمير العماري ومهند جعاز وفرانس بطرس، الى العاصمة الإيرانية طهران.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني هشام محمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللاعبين مهند جعاز وفرانس بطرس وأمير العماري وصلوا العاصمة طهران بعد رحلة شاقة من السويد الى المانيا ثم طهران”.واوضح ان “اللاعب سعد ناطق سيغادر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمير العماري ومهند جعاز وفرانس بطرس يصلون طهران) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمير العماري ومهند جعاز وفرانس بطرس يصلون طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).