وصول أربعة لاعبين من منتخبنا الوطني إلى طهران

2022/01/25 | 22:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، وصول أربعة لاعبين من منتخبنا الوطني إلى العاصمة الإيرانية طهران.وقال الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللاعبين فرانس ضياء (الدنمارك) ومهند جعاز وأمير العماري (السويد) وسعد ناطق (العراق) وصلوا إلى العاصمةِ الإيرانية طهران"، لافتا الى أنه "تمت تهيئةُ جميع الإجراءاتِ اللازمة لغرض تأمينِ انضمامهم لوفدِ المنتخب الوطني".وأضاف، أنه "فور وصول اللاعبين ستتم إجراءات فحوصات PCR، وانتظار نتائج الفحصِ لغاية صباح الغد".

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