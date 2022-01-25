مانيه وبديله واللاعبون التسعة.. السنغال تعبر الرأس الأخضر بشق الأنفس

2022/01/25 | 22:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حَمَل مهاجم ليفربول الإنكليزي، ساديو مانيه، منتخب السنغال، وصيف بطل النسخة الماضية، إلى الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، وذلك بفوز شاق على الرأس الأخضر 2-صفر الثلاثاء في بافوسام في لقاء أكملته الأخيرة بتسعة لاعبين.

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