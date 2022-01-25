السعودية وتايلاند يعلنان طي صفحة أزمة

2022/01/25 | 22:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المملكة العربية السعودية وتايلاند طي صفحة عقود ممتدة من توتر العلاقات بينهما، على خلفية الأزمة المعروفة باسم "سرقة الماسة الزرقاء" لعام 1989.

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