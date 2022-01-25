تسبب بضجة واسعة.. توضيح من الدفاع بشأن تصريح ’سوك الجندي’

2022/01/25 | 22:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

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توضيح

رداً على ما تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي والخاص باقتطاع جزء من حديث السيد وزير الدفاع خلال اللقاء التلفازي الذي جرى يوم الاثنين ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٢، وبث على قناة العراقية الفضائية.

نود أن نبين أن القصد من كلمة "سوگ" التي قالها السيد وزير الدفاع باللهجة العامية كان يعني بها (سوق الجندي)، أي إعداد الجندي وتجهيزه وسوقه الى التجنيد، ومن ثم الى مراكز التدريب لتلقي التدريب المناسب، وبعدها الى وحدته العسكرية التي ينسب إليها؛ ليمارس مهامه في الدفاع عن الوطن، وأن "سوق" هو مصطلح عسكري دارج الاستخدام في الجيش العراقي.

إن أي مواطن ينتمي الى المؤسسة العسكرية يكون هدفه الأول هو حماية الوطن والدفاع عنه ضد أي عدوان أو اعتداء، وأن الشهادة في سبيله هي اسمى ما يطمح له الإنسان، وأن كل من ينتمي لهذه المؤسسة العريقة يضع في حساباته أن روحه باتت مرهونة في سبيل الوطن.

لذا اقتضى التنويه.

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