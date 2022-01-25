صور أولية لسقوط صواريخ في الأنبار

2022/01/25 | 22:36 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صورأ أولية لسقوط صواريخ في محافظة الأنبار.

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الثلاثاء، بسقوط ثلاثة صواريخ في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار، مؤكداً إصابة مواطنين اثنين.

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