سقوط ثلاثة صواريخ في الانبار- عاجل

2022/01/25 | 22:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بسقوط ثلاثة صواريخ في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار، مؤكداً إصابة مواطنين اثنين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة صواريخ سقطت في قضاء الكرمة الأول في منطقة شارع عشرين في فتحة تصريف المياه والثاني في كراج البلدية والثالث في منطقة الرشاد خلف المضيف".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن إصابة مواطنين اثنين بجروح"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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