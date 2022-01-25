ماكرون يتصل ببوتين ويدخل على خط الازمة بين روسيا وأوكرانيا

2022/01/25 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، صباح الجمعة، لـ”بحث قضايا حيوية والحصول على بعض التوضيحات” في ظل التوتر حول أوكرانيا.وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين: “أخطط لأن أجري صباح الجمعة محادثة مع الرئيس بوتين لتقييم مجمل الوضع.[…]

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