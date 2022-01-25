2022/01/25 | 22:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ردت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، على ما تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي والخاص باقتطاع جزء من حديث الوزير خلال اللقاء التلفازي الذي جرى يوم الاثنين ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٢، وبث على قناة العراقية الفضائية.وبينت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “القصد من كلمة “سوگ” التي قالها وزير …

ظهرت المقالة الدفاع توضح بشأن تصريح وزيرها حول “سوق الجندي” أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع توضح بشأن تصريح وزيرها حول “سوق الجندي”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع توضح بشأن تصريح وزيرها حول “سوق الجندي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).