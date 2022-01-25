المصارف التقليدية والإسلامية في الجمهورية العربية السورية - مصطفى العبد الله الكفري

2022/01/25 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_العبد_الله_الكفري المصارف التقليدية والإسلامية في الجمهورية العربية السوريةتمارس المصرف التقليدية أو الإسلامية عادة الخدمات المالية والأعمال المصرفية على أنواعها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمصرف والقوانين والأنظمة والقوانين الناظمة في الدولة ومن هذه الأعمال:‏ • قبول الودائع بالعملة السورية والأجنبية لآجال مختلفة.



وخصم الأوراق التجارية وأسناد الأمر والسفاتج، بصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف واسناده.‏ و ......





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