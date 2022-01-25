العوامل والأسباب التي دفعت سعد الحريري للهروب - محمود جديد

2022/01/25 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_جديد العوامل والأسباب التي دفعت الحريري للهروب ==================================================بقلم : محمود جديد لم تكن المسؤولية التي ورثها سعد الحريري عن الشهيد والده رفيق الحريري سهلة عليه، على الرغم من الحضانة السياسية التي لقيها من عمّته بهيّة الحريري ، وفؤاد السنيورة، وغيرهم من رفاق أبيه، وقد استطاع تسيير أمور تيّار المستقبل عابراً مطبّات صعبة علّمته السياسة ، ومتطلباتها ......





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