2022/01/25 | 22:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ab_4joCFG-I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منتظر الزيدي : دولة القانون هي المؤسسة لمبدأ الاقصاء السياسي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منتظر الزيدي : دولة القانون هي المؤسسة لمبدأ الاقصاء السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).