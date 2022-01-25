2022/01/25 | 22:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xC_u-i-XTxs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر يؤكد تمسكه بحكومة الأغلبية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر يؤكد تمسكه بحكومة الأغلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).