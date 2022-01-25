الدفاع توضح تصريح وزيرها: سوق الجندي مصطلح عسكري دارج

2022/01/25 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادردت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، على ما تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي والخاص باقتطاع جزء من حديث الوزير خلال اللقاء التلفازي الذي جرى يوم الاثنين ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٢، وبث على قناة العراقية الفضائية.وبينت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القصد من كلمة "سوگ" التي قالها وزير الدفاع باللهجة العامية كان يعني بها (سوق الجندي)، أي إعداد الجندي وتجهيزه وسوقه الى التجنيد، ومن ثم الى مراكز التدريب لتلقي التدريب المناسب، وبعدها الى وحدته العسكرية التي ينسب إليها؛ ليمارس مهامه في الدفاع عن الوطن".

واوضح، ان "سوق هو مصطلح عسكري دارج الاستخدام في الجيش العراقي، مبينا ، إن أي مواطن ينتمي الى المؤسسة العسكرية يكون هدفه الأول هو حماية الوطن والدفاع عنه ضد أي عدوان أو اعتداء، وأن الشهادة في سبيله هي اسمى ما يطمح له الإنسان، وأن كل من ينتمي لهذه المؤسسة العريقة يضع في حساباته أن روحه باتت مرهونة في سبيل الوطن".

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