الإصابة تبعد علاء عبد الزهرة عن الملاعب لفترة طويلة

2022/01/25 | 22:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن نادي الشرطة الرياضي، إصابة قائده علاء عبد الزهرة لفترة طويلة.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الفحوصات الطبيّة التي أجراها لاعب فريق الشرطة بكرةِ القدم علاء عبد الزهرة في مستشفى اسبيتار في العاصمةِ القطرية الدوحة”.واوضح ان “الفحوصات اثبتت إصابة عبد الزهرة في الوتر الأخيل لقدمه اليمنى، تستدعي خضوعهُ لعلاجٍ […]

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